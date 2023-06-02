Міністр Камишін проведе повну ревізію укриттів Києва: Зеленський за підсумками Ставки

Усього на засідання було розглянуто чотири питання.

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 2 червня, провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача.У своєму Тg-каналі він наголосив, що реакція усіх учасників на трагедію 1 червня була жорсткою, інформує ZN.ua.

Міністр Камишін проведе повну ревізію укриттів Києва: Зеленський за підсумками Ставки
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"Доручив члену Cтавки, міністру Камишіну (міністр з питань стратегічних галузей промисловості України - ред.), провести повну ревізію всіх захисних споруд Києва. Звіт – за десять днів. Іншому члену Ставки, міністру Клименку (міністр внутрішніх справ України - ред.), – те саме по Україні", - наголосив президент України.

Друге питання, яке обговорювали на засіданні - стан ППО України.

"Її потреби для відбиття загроз із землі, з моря, з повітря. Шляхи вдосконалення з урахуванням наявних ресурсів, надходжень від партнерів та власного виробництва", - пояснив Зеленський.

Також учасники засідання обговорили ситуацію на фронті. Але тут Зеленський обійшовся без деталей.

Четверте питання - доповідь розвідки "щодо країн, які допомагають РФ не просто обходити санкції, а й нарощувати виробництво ракет та дронів в умовах війни".

"Готуємо відповідні рішення", - пообіцяв президент.

Нагадаємо, учора у Молдові, коли президента Володимира Зеленського попросили прокоментувати трагедію у Києві, де через відсутність доступу до укриття під час ракетної атаки загинули троє людей, він заявив, що "буде нокаут". Ці слова наштовхують на думку, що Банкова покладає відповідальність за цей інцидент саме на мера столиці Віталія Кличка - єдиного, до речі, політика, який в день трагедії поспілкувався з людьми.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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