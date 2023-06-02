Кличко розповів, скільки грошей було виділено з бюджету Києва на облаштування укриттів за два роки
За словами мера, використання коштів – вкрай незадовільне.
У 2022 році на облаштування укриттів у Києві в екстреному порядку з міського бюджету виділили 320 млн грн. Цього року сума на вказані цілі вже перевищує 900 млн грн. Тобто загалом за два роки витратили 1,2 млрд грн,
"Цими коштами, підкреслю, розпоряджалися й розпоряджаються РДА міста. Відповідальними є голови районів. На сьогодні виконання і використання коштів – вкрай незадовільне. В кінці червня підіб'ємо підсумки використання коштів на облаштування укриттів", – зазначив мер.
За його словами, усунення може загрожувати й іншим главам районів. Він також нагадав, що глав районів столиці призначає президент за поданням уряду. Мер не може навіть винести догану.
Мер додав, що рішення про цілодобовий доступ до укриття є обов'язковим для виконання всіма установами. Патрульна поліція допоможе перевіряти доступність укриттів під час повітряної тривоги у комендантську годину.
Окрім того, за його словами, Київрада на позачерговому засіданні 8 червня звернеться до депутатів ВР, щоб ті встановили відповідальність, у тому числі для приватних власників укриттів, за недопуск громадян.