Кличко розповів, скільки грошей було виділено з бюджету Києва на облаштування укриттів за два роки

За словами мера, використання коштів – вкрай незадовільне.

У 2022 році на облаштування укриттів у Києві в екстреному порядку з міського бюджету виділили 320 млн грн. Цього року сума на вказані цілі вже перевищує 900 млн грн. Тобто загалом за два роки витратили 1,2 млрд грн, повідомив мер Віталій Кличко, інформує ZN.ua.

Кличко розповів, скільки грошей було виділено з бюджету Києва на облаштування укриттів за два роки
© Андрій Товстиженко, DT.UA

"Цими коштами, підкреслю, розпоряджалися й розпоряджаються РДА міста. Відповідальними є голови районів. На сьогодні виконання і використання коштів – вкрай незадовільне. В кінці червня підіб'ємо підсумки використання коштів на облаштування укриттів", – зазначив мер.

За його словами, усунення може загрожувати й іншим главам районів. Він також нагадав, що глав районів столиці призначає президент за поданням уряду. Мер не може навіть винести догану.

Мер додав, що рішення про цілодобовий доступ до укриття є обов'язковим для виконання всіма установами. Патрульна поліція допоможе перевіряти доступність укриттів під час повітряної тривоги у комендантську годину.

Окрім того, за його словами, Київрада на позачерговому засіданні 8 червня звернеться до депутатів ВР, щоб ті встановили відповідальність, у тому числі для приватних власників укриттів, за недопуск громадян.


Олена Середа, ZN.ua





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