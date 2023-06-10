Лише 15% укриттів Києва придатні для використання: результати перевірки

Камишін назвав їх невтішними.

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін заявив, що у Києві придатними є лише 15% укриттів - вони рекомендовані для використання і не мають суттєвих зауважень, інформує ZN.ua.

Лише 15% укриттів Києва придатні для використання: результати перевірки
© Ігор Клименко, Нацполіція / Facebook

"Прийняв звіт роботи комісії з перевірки укриттів Києва за вчорашній день. Станом на 8:00 сьогоднішнього дня, комісія закінчила перевірку всіх 4 655 укриттів Києва. Результати невтішні", - написав Камишін на своєму каналі у Telegram.

За його словами, вільний доступ у місті є лише до 44% укриттів. Доступ до ще 21% можуть забезпечити протягом п'яти хвилин, тобто їх відкривають чергові після початку повітряної тривоги.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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