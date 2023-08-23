Воєнний стан: яка відповідальність за самовільне залишення частини

У серпні набули чинності певні зміни в законі.

З перших днів війни, яку розпочала Росія проти України, на захист нашої країни стало багато сміливих українців. Українське законодавство постійно оновлюється, підлаштовуючись під нові реалії. Так у серпні набув чинності Закон «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо усунення суперечностей у караності кримінальних правопорушень». Фахівці «Юридичної сотні» розповіли, яка тепер передбачена відповідальність за самовільне залишення частини, інформує ZN.ua.

Воєнний стан: яка відповідальність за самовільне залишення частини
© Getty Images

Вони зазначили, що законодавець уточнив підстави притягнення до кримінальної відповідальності в умовах воєнного стану, визначивши в частині 5 статті 407 Кримінального кодексу строк три доби, після спливу якого за вчинене настає кримінальна відповідальність в умовах воєнного стану. У редакції цієї частини, що діяла раніше, не було часових обмежень.

Відповідно до формулювання зміненої норми строк не застосовується, якщо самовільне залишення частини вчинене в бойовій обстановці.

Але це не означає, що відповідальності за самовільне залишення частини (СЗЧ) тривалістю менше трьох діб не буде. Стаття 172-11 Кодексу України про адміністративні правопорушення визначає, що покарання з обтяжуючою обставиною призначається, якщо СЗЧ відбулося «в умовах особливого періоду, крім воєнного стану», що нівелює можливість застосувати адміністративну відповідальність за СЗЧ під час воєнного стану. Але залишається дисциплінарна відповідальність.

Відповідно до Дисциплінарного Статуту ЗСУ на військовослужбовців можуть бути накладені такі дисциплінарні стягнення:

  • зауваження;
  • догана;
  • сувора догана;
  • позбавлення чергового звільнення з розташування військової частини чи з корабля на берег (стосовно військовослужбовців строкової військової служби та курсантів вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти);
  • попередження про неповну службову відповідність (крім осіб рядового складу строкової військової служби);
  • пониження в посаді;
  • пониження у військовому званні на один ступінь (стосовно осіб сержантського (старшинського) та офіцерського складу);
  • пониження у військовому званні з переведенням на нижчу посаду (стосовно військовослужбовців сержантського (старшинського) складу). Звільнення за службовою невідповідністю під час воєнного стану не може бути застосоване, оскільки Закон «Про військовий обов`язок і військову службу» не передбачає такої підстави для звільнення у воєнний стан. Якщо військових не можуть одразу призначити на нижчу посаду, вони переходять у розпорядження командира.

Юристи нагадали, що СЗЧ знижує грошове забезпечення військового (за наказом командира). У випадку застосування дисциплінарних санкцій військовий також позбавляється частини премії, яка є складовою щомісячного грошового забезпечення.

Також, відповідно до наказу МОУ № 260 виплата грошового забезпечення призупиняється з дня самовільного залишення військової частини або місця служби та поновлюється з дня повернення.

На час воєнного стану військові мають право на додаткову грошову винагороду, передбачену постановою КМУ № 168, однак до наказу про її виплату не включаються ті, хто самовільно залишили військові частини, місця служби (дезертирували), — за місяць, у якому здійснено порушення, та за весь період самовільного залишення військової частини або місця служби (дезертирства), включаючи місяць повернення, оголошеного наказом командира (начальника). Також час СЗЧ не зараховується до вислуги років.


Аліса Ігітян, ZN.ua





Интересные новости
Росія щомісяця мобілізує до війська близько 20 тисяч громадян: Юсов розповів подробиціРосія щомісяця мобілізує до війська близько 20 тисяч громадян: Юсов розповів подробиці
Атака на авіабазу Сольци була здійснена з території РФ - британська розвідкаАтака на авіабазу Сольци була здійснена з території РФ - британська розвідка
«Боягузливий удар» – глава дипломатії ЄС про ракетний удар Росії по Чернігову«Боягузливий удар» – глава дипломатії ЄС про ракетний удар Росії по Чернігову
Президент Литви приїхав в Київ на святкування Дня Незалежності УкраїниПрезидент Литви приїхав в Київ на святкування Дня Незалежності України
Росіяни у досить складному становищі, тому що зазнали величезних втрат — МілліРосіяни у досить складному становищі, тому що зазнали величезних втрат — Міллі
Блок рекламы


Похожие новости
Росіяни у досить складному становищі, тому що зазнали величезних втрат — МілліРосіяни у досить складному становищі, тому що зазнали величезних втрат — Міллі
Замкомандира військової частини на Одещині змушував військових будувати його будинокЗамкомандира військової частини на Одещині змушував військових будувати його будинок
Адвокат: Через стан здоров'я Митрополита Павла не можуть допитувати, у нього інфарктАдвокат: Через стан здоров'я Митрополита Павла не можуть допитувати, у нього інфаркт
Поліція встановила автора відео прильоту по Кривому РогуПоліція встановила автора відео прильоту по Кривому Рогу
У поліції показали відео перших хвилин після останнього ракетного удару по СумахУ поліції показали відео перших хвилин після останнього ракетного удару по Сумах
Втрати РФ на бахмутському напрямку більші, ніж під час війни в Афганістані — ЧереватийВтрати РФ на бахмутському напрямку більші, ніж під час війни в Афганістані — Череватий
Рада продовжила дію воєнного стану та мобілізації ще на три місяціРада продовжила дію воєнного стану та мобілізації ще на три місяці
У Швеції заявили про зростання терористичної загрози після спалення Корану — BloombergУ Швеції заявили про зростання терористичної загрози після спалення Корану — Bloomberg
Ми будемо звітувати про результати використання касетних боєприпасів – РезніковМи будемо звітувати про результати використання касетних боєприпасів – Резніков
У Маріуполі зафіксовано найбільше пересування окупантів за останні місяці — АндрющенкоУ Маріуполі зафіксовано найбільше пересування окупантів за останні місяці — Андрющенко
Последние новости
Подгружаем последние новости