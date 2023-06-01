Роботу укриттів вночі контролюватиме поліція — мер Києва

Інформація про ймовірні порушення буде оперативно передаватися міським службам.

Мер Києва Віталій Кличко після сьогоднішнього ракетного удару РФ по столиці України, під час якого через те, що одне з укриттів було закрите, загинули люди, заявив, що тепер їх роботу вночі контролюватимуть працівники патрульної поліції. Про це він написав на своєму Telegram-каналі.

Роботу укриттів вночі контролюватиме поліція — мер Києва
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"Об'їжджатимуть у комендантську годину під час повітряної тривоги укриття, що є на мапі міста, і перевірятимуть, чи вони відчинені. Та оперативно передаватимуть інформацію міським службам", - пише мер Києва, інформує ZN.ua.

Нагадаємо, під час ракетного удару в ніч на 1 червня троє людей, серед яких дитина, загинули внаслідок падіння уламків. Інцидент трапився в Деснянському районі Києва. Причиною трагедії стало те, що укриття в поліклініці №3, де люди хотіли заховатися від бомбардування, було зачиненим.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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