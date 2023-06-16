РФ перемістила дивізіон БРК "Бал" до північно-східних кордонів України. Що це означає для Києва

Дані про перекидання ворогом цієї зброї підтвердили в КМВА.

Російські військові перемістили дивізіон мобільного ракетного комплексу "Бал", який використовує протикорабельні ракети Х-35, на територію Брянської області РФ , що межує з Чернігівською та Сумською областями України. Цю інформацію підтвердили в Київській міській військовій адміністрації у Telegram, попередивши про нову загрозу для столиці, інформує ZN.ua .

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Там пояснили, що БРК є насамперед протикорабельним, але окупанти використовують його і по наземних цілях. Зокрема, ракетами з такого озброєння навесні та влітку 2022 року ворог бив по Миколаївщині та Одещині.

"За інформацією Генштабу наявність біля північно-східних кордонів дивізіону цього ракетного комплексу збільшується ризик ракетних ударів по Києву. І це на додачу до "Кинджалів", "Іскандерів", Х-101/555 та інших ракет, якими ворог атакує столицю. Тому закликаю не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Бережіть себе і близьких!", – заявив начальник КМВА Сергій Попко.

У адміністрації також уточнили, що береговий мобільний ракетний комплекс "Бал" складається з чотирьох самохідних пускових установок, кожна з яких може нести вісім ракет. Таким чином, сумарний залп становить 32 ракети Х-35 – вони можуть летіти на висоті 10-15 метрів зі швидкістю близько 1000 км/год та мають боєголовку вагою 145 кілограмів.