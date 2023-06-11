Міністерка з питань клімату ОАЕ приїхала з візитом в Київ

Вона вже зустрілась із Зеленським та Шмигалем.

Міністерка з питань зміни клімату й навколишнього середовища Об’єднаних Арабських Еміратів та голова Офісу з міжнародних справ при Президентові ОАЕ Маріам Альмхейрі прибула з візитом до Києва та зустрілась із президентом України Володимиром Зеленським та прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, інформує ZN.ua.

Міністерка з питань клімату ОАЕ приїхала з візитом в Київ
© Офіс президента України

«Цінуємо цей візит і розглядаємо його як свідчення підтримки України такою впливовою державою, як ОАЕ. Щиро вдячні за отриману від Еміратів допомогу й розраховуємо, що ваша держава продовжить цю благородну місію», – сказав під час зустрічі Володимир Зеленський.

Основною темою розмови між президентом та міністром були наслідки скоєних Росією екологічних злочинів під час повномасштабного вторгнення в Україну. Особливу увагу приділили питанням реалізації української формули миру та Плану відбудови України.

Також про трагедію Каховської ГЕС та про екологічні й гуманітарні наслідки, який цей терористичний акт приніс на південь України, Альмхейрі поспілкувалась і з главою уряду Денисом Шмигалем.

Очільник Кабміну подякував ОАЕ за гуманітарну допомогу під час повномасштабної війни. Сторони також обговорювали питання гуманітарного розмінування, ініціативи Grain from Ukraine та формули миру.

Шмигаль заначив, що Україна зацікавлена активізацією відносин та пошуком спільних економічних проектів з ОАЕ, передусім в економічній та інвестиційній сферах.

В ніч на 6 червня росіяни підірвали дамбу Каховської ГЕС, внаслідок чого були затоплені сотні населених пунктів нижче за течією Дніпра, частково постраждало й місто Херсон.

Станом на вечір, 10 червня, на Херсонщині вдалося врятувати 2678 людей. Зниклими безвісти вважаються 29 осіб.


Ірина Знась, ZN.ua





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