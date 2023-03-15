РФ прикидається жертвою "русофобії", коли сама шкодить росіянам: історик Снайдер назвав найбільш шкідливі дії Москви

Професор історії Єльського університету Тімоті Снайдер виступив перед Радою Безпеки Організації Об'єднаних Націй, скликаної Росією для обговорення так званої русофобії, яку нібито виявляють проти неї українці. Науковець пояснив , що цей термін Москва використовує як форму імперської пропаганди та мови ворожнечі, прикидаючись жертвою для виправдання воєнних злочинів на території України. У першу чергу шкоду громадянам РФ та російській культурі завдає саме їхня влада.

"Якщо ми занепокоєні через шкоду для росіян і російської культури, тоді нас має турбувати політика російської держави", – наголосив Снайдер.

Історик зазначив, що однозначно поділяє таку занепокоєність, тому назвав дії Москви, які завдали росіянам та їхній культурі найбільшої шкоди протягом 2022 року.

Підштовхування близько 750 000 громадян, у тому числі найбільш творчих і продуктивних, залишити РФ у зв’язку з її вторгненням в Україну.

у зв’язку з її вторгненням в Україну. Знищення незалежної журналістики, щоб позбавити росіян можливості пізнавати навколишній світ.

Запровадження загальної цензури та утиски свободи слова. Професор зазначив, що поки в Україні можна говорити і українською, і російською, у РФ – ні.

"Якщо ви стоїте в Росії з табличкою «ні війні», вас заарештують і, швидше за все, посадять. Якщо ви стоїте в Україні з табличкою «ні війні», якою б мовою вона не була, з вами нічого не станеться. Росія – це країна однієї головної мови, де мало що можна сказати. Україна – країна двох мов, де можна сказати, що хочеш. Коли я відвідую Україну, люди розповідають мені про російські військові злочини обома мовами", – додав Снайдер.

Цензура шкільних підручників, ослаблення культурних інституцій всередині держави, знищення музеїв і неурядових організацій, присвячених історії.

Спотворення пам’яті про Велику вітчизняну війну нападом на Україну в 2014 і 2022 роках та позбавлення цієї спадщини всіх майбутніх поколінь.

Приниження російської культури в усьому світі і забезпечення кінця так званого русского міра. На думку історика, два вторгнення в Україну поклали край минулій прихильності до РФ з боку багатьох наших громадян.

з боку багатьох наших громадян. Масове вбивство російськомовних громадян на території України, оскільки окупанти під час вторгнення знищили більше таких людей, ніж будь-яка інша подія.

Масова загибель росіян, які були відправлені на загарбницьку війну проти нашої країни. За даними Снайдера, близько 200 тисяч громадян держави-агресора було вбито чи покалічено в ході бойових дій.

Втягування молодих поколінь у воєнні злочини, забезпечення їм травми й почуття провини до кінця життя.

Нав’язування жителям РФ думки про те, що геноцид – це нормально. Це можна, зокрема, помітити у виступах президента Владіміра Путіна щодо "неіснування України", повідомленнях пропагандистських ЗМІ з представленням українців як "свиней", "паразитів", "хробаків", "упирів" чи "сатаністів", заявах про "потребу топити українських дітей" і "спалювати будинки разом з людьми" та виступах із закликами знищити всіх жителів нашої країни під надуманим приводом "русофобії".

Перерахувавши ці пункти, Снайдер звернув увагу, що "русофобія" – це риторична стратегія, відома ще з часів імперіалізму. Він повторив, що подібними наративами ворог намагається виправдати агресію проти України й виставити себе жертвою.