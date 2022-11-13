Україна сама має вирішувати, коли вести переговори з РФ — командувач британської армії

Радакін також прокоментував вихід військ РФ із Херсона, інформує ZN.ua.

Україна сама має вирішувати, коли вести переговори з РФ — командувач британської армії
© скриншот видео

Відповідаючи на запитання, про те чи повинна Україна сідати за стіл переговорів з РФ, голова комітету начальників штабів Збройних сил Великої Британії адмірал Тоні Радакін сказав, що це рішення має прийняти президент України Володимир Зеленський, повідомляє BBC.

«Ми повинні з повагою поставитися до цього і визнати, що саме президент Зеленський визначить для своєї нації, коли буде правильний момент для переговорів. Велика Британія завжди підтримувала президента Зеленського», - сказав адмірал.

Радакін також прокоментував вихід військ РФ із Херсона. Він заявив, що Росія програє війну проти України і зазнає невдач з самого початку. Але Радакін остерігається називати вихід окупантів з Херсона «переломним моментом» у війні.

«Це заплутаний, затяжний конфлікт, і є ймовірність, що він і надалі буде безладним, затяжним конфліктом», - каже Радакін.

На його думку, Херсон - це значний здобуток, але протягом всієї війни будуть «припливи і відпливи».

«Ми бачимо постійні невдачі з боку Росії і ми бачимо постійний успіх України - рішучість відвоювати свою країну. Наша робота полягає в тому, щоб підтримати Україну, підтримати її політично, дипломатично, військово», - підкреслив Радакін.


Анастасія Гурін, ZN.ua





Интересные новости
Служба в ЗСУ з випробувальним терміном: кого і скільки перевірятимутьСлужба в ЗСУ з випробувальним терміном: кого і скільки перевірятимуть
У центрі Херсона збираються люди з українськими прапорами: кадри, від яких важко стримати сльози радостіУ центрі Херсона збираються люди з українськими прапорами: кадри, від яких важко стримати сльози радості
Росія будує лінію укріплення навколо Маріуполя, а також біля Херсона та Запоріжжя — британська розвідкаРосія будує лінію укріплення навколо Маріуполя, а також біля Херсона та Запоріжжя — британська розвідка
Британська розвідка пояснила, для чого РФ повертає військову підготовку у школиБританська розвідка пояснила, для чого РФ повертає військову підготовку у школи
Трамп вже закликав своїх прихильників до протестівТрамп вже закликав своїх прихильників до протестів
Блок рекламы


Похожие новости
Понад 600 убитих окупантів та багато техніки: свіжі дані про втрати армії РФ в УкраїніПонад 600 убитих окупантів та багато техніки: свіжі дані про втрати армії РФ в Україні
Україна найближчими тижнями отримає новий пакет військової допомоги від США – СалліванУкраїна найближчими тижнями отримає новий пакет військової допомоги від США – Салліван
Блінкен нагадав, що Україна має карт-бланш щодо умов і термінів переговорів із РФБлінкен нагадав, що Україна має карт-бланш щодо умов і термінів переговорів із РФ
WSJ: Натяки на переговори з Росією демонструють слабкість Заходу попри силу УкраїниWSJ: Натяки на переговори з Росією демонструють слабкість Заходу попри силу України
Генерал Ходжес спрогнозував, коли ЗСУ почнуть звільняти КримГенерал Ходжес спрогнозував, коли ЗСУ почнуть звільняти Крим
Британська розвідка пояснила, для чого РФ повертає військову підготовку у школиБританська розвідка пояснила, для чого РФ повертає військову підготовку у школи
Колишній охоронець посольства Британії в Берліні шпигував на користь РосіїКолишній охоронець посольства Британії в Берліні шпигував на користь Росії
ЄС планує ввести додаткові санкції проти Ірану за придушення протестів та постачання Росії дронів, якими та атакує УкраїнуЄС планує ввести додаткові санкції проти Ірану за придушення протестів та постачання Росії дронів, якими та атакує Україну
WP: Відступ армії Росії з Херсона створює умови для ще важкої битвиWP: Відступ армії Росії з Херсона створює умови для ще важкої битви
У РФ вдруге за кілька годин заговорили про переговори. Наразі переконують, що готові до діалогу без попередніх умовУ РФ вдруге за кілька годин заговорили про переговори. Наразі переконують, що готові до діалогу без попередніх умов
Последние новости
Подгружаем последние новости