Україна сама має вирішувати, коли вести переговори з РФ — командувач британської армії
Радакін також прокоментував вихід військ РФ із Херсона, інформує
Відповідаючи на запитання, про те чи повинна Україна сідати за стіл переговорів з РФ, голова комітету начальників штабів Збройних сил Великої Британії адмірал Тоні Радакін сказав, що це рішення має прийняти президент України Володимир Зеленський, повідомляє
«Ми повинні з повагою поставитися до цього і визнати, що саме президент Зеленський визначить для своєї нації, коли буде правильний момент для переговорів. Велика Британія завжди підтримувала президента Зеленського», - сказав адмірал.
Радакін також прокоментував вихід військ РФ із Херсона. Він заявив, що Росія програє війну проти України і зазнає невдач з самого початку. Але Радакін остерігається називати вихід окупантів з Херсона «переломним моментом» у війні.
«Це заплутаний, затяжний конфлікт, і є ймовірність, що він і надалі буде безладним, затяжним конфліктом», - каже Радакін.
На його думку, Херсон - це значний здобуток, але протягом всієї війни будуть «припливи і відпливи».
«Ми бачимо постійні невдачі з боку Росії і ми бачимо постійний успіх України - рішучість відвоювати свою країну. Наша робота полягає в тому, щоб підтримати Україну, підтримати її політично, дипломатично, військово», - підкреслив Радакін.