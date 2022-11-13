Україна сама має вирішувати, коли вести переговори з РФ — командувач британської армії

Відповідаючи на запитання, про те чи повинна Україна сідати за стіл переговорів з РФ , голова комітету начальників штабів Збройних сил Великої Британії адмірал Тоні Радакін сказав, що це рішення має прийняти президент України Володимир Зеленський, повідомляє BBC .

«Ми повинні з повагою поставитися до цього і визнати, що саме президент Зеленський визначить для своєї нації, коли буде правильний момент для переговорів. Велика Британія завжди підтримувала президента Зеленського», - сказав адмірал.

Радакін також прокоментував вихід військ РФ із Херсона. Він заявив, що Росія програє війну проти України і зазнає невдач з самого початку. Але Радакін остерігається називати вихід окупантів з Херсона «переломним моментом» у війні.

«Це заплутаний, затяжний конфлікт, і є ймовірність, що він і надалі буде безладним, затяжним конфліктом», - каже Радакін.

На його думку, Херсон - це значний здобуток, але протягом всієї війни будуть «припливи і відпливи».

«Ми бачимо постійні невдачі з боку Росії і ми бачимо постійний успіх України - рішучість відвоювати свою країну. Наша робота полягає в тому, щоб підтримати Україну, підтримати її політично, дипломатично, військово», - підкреслив Радакін.