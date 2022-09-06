Ердоган вважає, що в енергетичній кризі винна сама Європа

Він визнав, що російський президент використовує енергетику як зброю, інформує ZN.ua.

Ердоган вважає, що в енергетичній кризі винна сама Європа

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вважає, що саме Європа винна в тій енергокризі, яка виникла сьогодні в регіоні. Його слова цитує Haber Global.

"У нас немає проблем із природним газом. Європа насправді пожинає те, що посіяла. Позиція пана Путіна говорить про те, що якщо ви робите так, то і я робитиму так. Він використовує всі наявні у його розпорядженні засоби та зброю. Найважливішим із них є природний газ", - підтвердив Ердоган, додаючи, що "нам би цього не хотілося, але така ситуація складається в Європі, і я думаю, цієї зими у Європи будуть серйозні проблеми".

Він також відзначив, що у Туреччини таких проблем немає.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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