Ердоган вважає, що в енергетичній кризі винна сама Європа

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вважає, що саме Європа винна в тій енергокризі, яка виникла сьогодні в регіоні. Його слова цитує Haber Global .

"У нас немає проблем із природним газом. Європа насправді пожинає те, що посіяла. Позиція пана Путіна говорить про те, що якщо ви робите так, то і я робитиму так. Він використовує всі наявні у його розпорядженні засоби та зброю. Найважливішим із них є природний газ", - підтвердив Ердоган, додаючи, що "нам би цього не хотілося, але така ситуація складається в Європі, і я думаю, цієї зими у Європи будуть серйозні проблеми".

Він також відзначив, що у Туреччини таких проблем немає.