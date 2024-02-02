"Сонна" нафтова артерія РФ повинна і буде перерізана - Володимир Яценко

Розробник українських БПЛА "Довбуш" Володимир Яценко прогнозує атаки на нафтотранспортну інфраструктуру Росії.

Про це він написав у себе в фейсбук, інформує Апостроф .

"Всю нафтову трубу ППО та РЕБи не захистять - скоро буде цікавий серіал - довжиною у декілька тисяч кілометрів. Трохи цифр - 90% нафти транспортується по території Мордора трубопроводами. 35% бюджету ворога надходить від нафтогазового експорту. Мій експертний прогноз - множинне враження нафтотранспортної інфраструктури - змусить ворога припинити війну. "Сонна" нафтова артерія повинна і буде перерізана!", - написав Володимир Яценко.

"Довбуш" — це універсальний український безпілотник, який модифікується в ударний або розвідувальний БПЛА в залежності від бойового завдання. Крім того, він може працювати ретранслятором для дронів-камікадзе "Котигорошко", який також розробила команда Володимира Яценка. В планах розробників - створити рій ударних безпілотників, який може працювати на великих відстанях. Всі БПЛА виробники передають в ЗСУ безплатно після проходження операторами-військовими спеціального курсу навчання.