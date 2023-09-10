"Обмежено придатних" не буде: Дмитро Лубінець

Українці, які мають проблеми зі здоров'ям, зможуть нести службу там, де будуть корисними.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець пропонує прибрати формулювання «обмежено придатний» до військової служби. З такою пропозицією він звернувся до Ради національної безпеки та оборони, розповів сам Лубінець в ефірі телемарафону «Єдині новини»

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На думку омбудсмена, громадянин України повинен бути або придатним до виконання військової служби, або непридатним, інформує ZN.ua .

Пропозиція ж полягає у тому, що ті українці, які мають проблеми зі здоров'ям можуть нести службу не на передовій.

«Якщо людина в силу свого здоров’я непридатна до виконання бойових задач з автоматом в руках прямо на передовій і в нього є, наприклад, проблеми з хребтом, він може бути в штабі або в складі ракетних військ, може займатись військовим напрямком IT тощо», — заявив Лубінець.

За його словами, він дав рекомендацію на РНБО, щоб формулювання «обмежено придатний», «непридатний» чи «повністю придатний» були врегульовані через військові професії.

Він наголосив, що процедура повинна відбуватися максимально прозоро, зрозуміло для громадян та цифровізовано. Крім того, до електронних баз повинні мати доступ громадяни, лікарі та інституції, які здійснюють парламентський контроль. Все це, на думку уповноваженого з прав людини, унеможливить корупцію та дозволить дійсно захищати права громадян у разі їх порушення.

Президент України Володимир Зеленський доручив провести комплексну перевірку обґрунтованості ухвалення «рішень військово-лікарських комісій (ВЛК) щодо інвалідності та непридатності до військової служби, які були ухвалені в період із 24 лютого 2022 року та можуть бути пов?язані з корупційними порушеннями».

31 серпня Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що перевірки усіх військово-лікарських комісій будуть завершені через три тижні.

Як повідомлялось, в Україні розширили перелік осіб, які можуть бути призвані на службу до війська за мобілізацією, а також спростили вимоги щодо фізичного здоров’я для тих, хто служитиме у десантно-штурмових військах та морській піхоті в особливий період.

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