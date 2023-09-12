Зеленський про контрнаступ: "Щасливого кінця не буде"

Захід повинен розуміти, що це спільна війна. І бажано, аби для цього він не опинився під загрозою, яка сьогодні нависла над Україною, наголошує президент.

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Президент Володимир Зеленський прокоментував контрнаступ Сил оборони, наголошуючи, що всі хочуть, аби був щасливий кінець, проте операція захисників - не 1,5-годинний фільм, тож happy еnd'у не буде. В інтерв'ю CNN він пояснив це тим, що Україна вже втратила багато людей.

"І перемога - це єдина річ, яка може принести деокупацію наших земель. Це також означає не дати Росії змоги напасти на інші країни - країни Балтії, Польщу, - і цією агресією повернути нас усіх у Радянський Союз, - пояснив Зеленський. - Ми цього не хочемо. І для цього є лише одна позиція. Перемога - це не про щастя. Перемога можлива лише в єдності", інформує ZN.ua .

Це, за словами Зеленського, повинні визнати й люди на Заході. Він пояснив, що йдеться не лише про цінності України, а спільні цінності, адже ця війна теж є спільною.

"Ми платимо найвищу ціну, це правда. Я не хочу повторювати ці слова, усі знають ці слова. Але всі мають не тільки знати це. Люди на Заході мають це відчувати. І в них є вибір. Вони можуть відчути це, коли їхні родини будуть під справжньою загрозою. Чи вони цього хочуть? Справді хочуть спробувати? Я не рекомендую..." - підсумував президент.