Зеленський про контрнаступ: "Щасливого кінця не буде"
Захід повинен розуміти, що це спільна війна. І бажано, аби для цього він не опинився під загрозою, яка сьогодні нависла над Україною, наголошує президент.
Президент Володимир Зеленський прокоментував контрнаступ Сил оборони, наголошуючи, що всі хочуть, аби був щасливий кінець, проте операція захисників - не 1,5-годинний фільм, тож happy еnd'у не буде.
"І перемога - це єдина річ, яка може принести деокупацію наших земель. Це також означає не дати Росії змоги напасти на інші країни - країни Балтії, Польщу, - і цією агресією повернути нас усіх у Радянський Союз, - пояснив Зеленський. - Ми цього не хочемо. І для цього є лише одна позиція. Перемога - це не про щастя. Перемога можлива лише в єдності", інформує
Це, за словами Зеленського, повинні визнати й люди на Заході. Він пояснив, що йдеться не лише про цінності України, а спільні цінності, адже ця війна теж є спільною.
"Ми платимо найвищу ціну, це правда. Я не хочу повторювати ці слова, усі знають ці слова. Але всі мають не тільки знати це. Люди на Заході мають це відчувати. І в них є вибір. Вони можуть відчути це, коли їхні родини будуть під справжньою загрозою. Чи вони цього хочуть? Справді хочуть спробувати? Я не рекомендую..." - підсумував президент.