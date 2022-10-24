«Брудна бомба»: Росія часто звинувачує інших у тому, що планує зробити сама – Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відповів на заяви міністра оборони РФ Сергія Шойгу про те, що Україна нібито планує застосувати «брудну бомбу».

«Брехня Росії про нібито плани України застосувати «брудну бомбу» настільки ж абсурдна, наскільки небезпечна. По-перше, Україна є відданою стороною Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ): ми не маємо жодних «брудних бомб» і не плануємо їх мати. По-друге, росіяни часто звинувачують інших у тому, що планують самі», - написав міністр у Твіттері.

Російський міністр оборони Сергій Шойгу 23 жовтня зателефонував по черзі міністру оборони Франції Себастьяну Лекорню, міністру оборони Туреччини Хулусі Акару і міністру оборони Великої Британії Бену Уоллесу, щоб «висловити занепокоєння з приводу можливих провокацій з боку України із застосуванням "брудної бомби".