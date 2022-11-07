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2022-11-07
Україна повинна сама приймати рішення щодо вірогідності переговорів – Штайнмаєр
Ніяких переговорів про Україну без України.
Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що Україна сама повинна ухвалювати рішення щодо початку переговорів переговори про припинення вогню. Про це
"Не можна ухвалювати рішення замість України. Україна повинна сказати, коли вона хоче таких переговорів і вважає їх перспективними", - сказав німецький президент в інтерв'ю, яке вийде на ARD.
Михайло Яровенко, ZN.ua