Україна повинна сама приймати рішення щодо вірогідності переговорів – Штайнмаєр

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що Україна сама повинна ухвалювати рішення щодо початку переговорів переговори про припинення вогню. Про це повідомляє видання Spiegel.

"Не можна ухвалювати рішення замість України. Україна повинна сказати, коли вона хоче таких переговорів і вважає їх перспективними", - сказав німецький президент в інтерв'ю, яке вийде на ARD.