"Війна сама прийде до нас": у Польщі розповіли, як збираються убезпечити себе від вторгнення рф

Матеуш Моравецький

Польща має і далі підтримувати Україну, інакше країна потрапить у залежність до рф і тоді російська агресія пошириться на Польщу.

Про це прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив у своєму подкасті.

Моравецький зазначив, що Польща "як прифронтова держава" – член НАТО має бути готовою до таких подій, як падіння ракети в Переводові 15 листопада.

"І ми готові до таких подій", – наголосив прем'єр.

Він сказав, що обставини і причини інциденту у Переводові на 100% ще не відомі. "Але ми точно знаємо першопричину, і це російська агресія проти України", – наголосив Моравецький.

польша, кордон із росією


Прем'єр Польщі додав, що "сьогодні є лише один спосіб втягнути Польщу у війну – повернутися спиною до України". На його думку, якщо Україна опиниться без підтримки, то рано чи пізно потрапить у залежність від Росії.

"Якщо Україна потрапить у таку залежність, то нам не доведеться робити абсолютно нічого, щоб розпочати війну – війна сама прийде до нас. Путін не зупиниться, Кремль піде далі. Пасивність буде для нас самогубством", – наголосив він.

Польща, вибух у Польщі


Алексей Ионов, politeka.net





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