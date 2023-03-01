Україна сама вирішить, чи потрібно повертати Крим силовим способом — Столтенберг

НАТО ніяким чином не збирається тиснути на рішення Києва, інформує ZN.ua.

Україна сама вирішить, чи потрібно повертати Крим силовим способом — Столтенберг
© Голос Америки (українська служба)

Генсек НАТО Єнс Столтенберг відзначив, що війна повинна закінчитися за столом переговорів, за яким Україна сама ухвалить рішення про прийнятні для неї умови. Такою була відповідь на питання про повернення Криму силовим шляхом, повідомляє LRT.

Ранше Альянс та особисто Столтенберг неодноразово наголошували на необхідності повернення України до міжнародно визнаних кордонів.

Генсек відповів, що, зрештою, війна має закінчитися за столом переговорів, а потім українці повинні будуть вирішити, які умови переговорів для них прийнятні.

"Наше завдання - підтримати Україну, тому що ми знаємо: те, що відбувається за столом переговорів, невіддільне від того, що відбувається на полі бою. Якщо ми хочемо мирного рішення для України, то найкращий спосіб домогтися цього - надати військову підтримку. Потім Україна сама вирішить, які умови для неї прийнятні", - сказав Столтенберг.


Віталій Кононученко, ZN.ua





Интересные новости
Біля посольства РФ у Ризі поставили російський підбитий танкБіля посольства РФ у Ризі поставили російський підбитий танк
Салліван: F-16 не "не потрібні" Україні, просто це "питання на потім"Салліван: F-16 не "не потрібні" Україні, просто це "питання на потім"
Німеччина передасть Україні 18 танків Leopard 2 замість 14Німеччина передасть Україні 18 танків Leopard 2 замість 14
Окупанти знищили школу в Авдіївці: фото наслідків обстрілуОкупанти знищили школу в Авдіївці: фото наслідків обстрілу
Дорого і неефектно: Defense Express про те, чи варто Україні запускати аеростати по території РФДорого і неефектно: Defense Express про те, чи варто Україні запускати аеростати по території РФ
Блок рекламы


Похожие новости
В окупованому Криму пролунали потужні вибухи: "Хороший був бабах"В окупованому Криму пролунали потужні вибухи: "Хороший був бабах"
Гуменюк прокоментувала облаштування військами РФ оборони в КримуГуменюк прокоментувала облаштування військами РФ оборони в Криму
Україна формуватиме коаліцію трибуналу щодо РФ на базі ООН – КачураУкраїна формуватиме коаліцію трибуналу щодо РФ на базі ООН – Качура
Окупанти потрохи евакуюються з Криму – ГенштабОкупанти потрохи евакуюються з Криму – Генштаб
Відносини Росії з НАТО не покращаться ніколи – Столтенберг зробив прогнозВідносини Росії з НАТО не покращаться ніколи – Столтенберг зробив прогноз
Маляр: Україна відправить підкріплення в Бахмут, рішення про захист міста не політичнеМаляр: Україна відправить підкріплення в Бахмут, рішення про захист міста не політичне
Міжнародний кримінальний суд розслідуватиме напади РФ на енергомережі УкраїниМіжнародний кримінальний суд розслідуватиме напади РФ на енергомережі України
Україна розірвала угоду про спільний контроль на кордоні з БілоруссюУкраїна розірвала угоду про спільний контроль на кордоні з Білоруссю
Україна проведе "самоаудит" щодо відповідності законодавства стандартам ЄС – ШмигальУкраїна проведе "самоаудит" щодо відповідності законодавства стандартам ЄС – Шмигаль
Україна готує щось цікаве? У Росії ажіотаж через "дронопад"Україна готує щось цікаве? У Росії ажіотаж через "дронопад"
Последние новости
Подгружаем последние новости