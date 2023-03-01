Україна сама вирішить, чи потрібно повертати Крим силовим способом — Столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг відзначив, що війна повинна закінчитися за столом переговорів, за яким Україна сама ухвалить рішення про прийнятні для неї умови. Такою була відповідь на питання про повернення Криму силовим шляхом, повідомляє LRT .

Ранше Альянс та особисто Столтенберг неодноразово наголошували на необхідності повернення України до міжнародно визнаних кордонів.

Генсек відповів, що, зрештою, війна має закінчитися за столом переговорів, а потім українці повинні будуть вирішити, які умови переговорів для них прийнятні.

"Наше завдання - підтримати Україну, тому що ми знаємо: те, що відбувається за столом переговорів, невіддільне від того, що відбувається на полі бою. Якщо ми хочемо мирного рішення для України, то найкращий спосіб домогтися цього - надати військову підтримку. Потім Україна сама вирішить, які умови для неї прийнятні", - сказав Столтенберг.