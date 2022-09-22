"Сама йди воюй, я не піду": у мобілізації в рф вже почалися проблеми, з'ясувався секретний пункт указу

Під час мобілізації Кремль буде змушений залучати Росгвардію, влаштовувати "облави" та силою тягнути чоловіків до військкоматів.

Про це, як пише Politeka.net, розповів військовий експерт Олег Жданов, коментуючи хід мобілізації в росії. Методи влади, прогнозує Жданов, призведуть до масштабних бунтів.

Так, Жданов сумнівається у тому, що росіяни назбирають 300 тисяч військових, про які казав голова Міноборони рф Шойгу.

«Я думаю, що сценарій буде такий. Перший тиждень вони будуть виїжджати за рахунок тих ідеологічно налаштованих людей, які підтримують війну. Я допускаю, що в такій країні, як російська федерація, буде певний відсоток людей, які самі прийдуть до військкомату. В перший тиждень вони зможуть набрати певну кількість людей, але з другого тижня почнуться проблеми", - припускає експерт.

Саме тоді, коли почнеться примусове приведення до військкомату, почнуться протистояння. Тоді росіяни зрозуміють, що без своїх "Майданів" їм не перемогти путінський режим.

«Як казав класик: "О русский бунт, безсмысленный и беспощадный". Головне слово "беспощадный". І вони все одно дійдуть до цієї стадії, тому що Путін власноруч владу не віддасть. Партія Путіна буде триматися за владу, буде топити в крові власний народ, але буде змушувати їх іти на війну", - пояснив військовий експерт.

Додамо, тим часом став відомий зміст секретного пункту указу про мобілізацію.

Як повідомило опозиційне російське видання "Нова газета. Європа" з посиланням на джерела в адміністрації президента росії, у пункті №7 указу була графа "для службового користування.

Джерела видання повідомили, що в пункті йдеться про можливість закликати на війну з Україною до мільйона резервістів.

Однак в Мережі вже з'явилися відео, як росіські чоловіки не хочуть йти воювати. Відео було зроблено біля військкомату в Дагестані. Там чоловіки заявиили, що воювати не підуть.