ЗСУ просуваються на півдні, роблять свою роботу довкола кількох населених пунктів – Маляр

Водночас, війська РФ не відмовляються від спроб наступів і штурмів на сході.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що українські військові "роблять свою роботу" у районі кількох населених пунктів, але не стала розкривати подробиці. Вона також розповіла про продовження українського наступу в суботу, 29 липня, у Telegram , інформує ZN.ua .

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"Наші оборонці роблять свою роботу довкола декількох населених пунктів. Але всі деталі – тоді, коли дозволить безпека операцій", – написала вона.

За словами Маляр, на півдні держави наші захисники далі "поступово, але впевнено" просуваються на бердянському та мелітопольському напрямках.

Коментуючи ситуацію на сході, заступниця глави Міноборони вказала на продовження руху вперед на південному фланзі міста Бахмут Донецької області. На північних околицях відбуваються бої без зміни позицій.

"На Бахмутський напрямок ворог зараз стягує додаткові сили і засоби. У самому місті Бахмут тривають обстріли з обох сторін. Ворог інтенсивно обстрілює в тому числі з великокаліберних кулеметів, ПТУРів, розгорнув систему спостереження", – додала Маляр.

Водночас, ворог знову вдався до кількох спроб наступу на куп‘янському та лиманському напрямках, але зазнав невдач і мав втрати. Там окупанти "поводяться активно".

Також армія Росії безуспішно намагається наступати на авдіївському напрямку. Там, як зазначила заступниця міністра, під час боїв українські бійці "не залишають жодного шансу" агресору.

"На Мар‘їнському напрямку ворог сьогодні збільшив штурмові дії із застосуванням техніки – танки, БМП. Але безуспішно. Наші оборонці відбили всі штурми та відчутно знищили ворожий наступальний потенціал", – розповіла Маляр.