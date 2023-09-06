"Я знаю, що стою кісткою в горлі": Дейнега спростував свою "відставку" з Міноборони

Натомість він розповів, що неодноразово отримував погрози, що його знімуть з займаної посади у відомстві. Втім, він все ще планує закінчити там "капітальний ремонт".

Сьогодні депутат від партії "Євросолідарність" Олексій Гончаренко повідомив, що свої посади хочуть залишити заступники міністра оборони Володимир Гаврилов, Андрій Шевченко та Віталій Дейнега. Втім, останній вже спростував це, наголошуючи, що жодної заяви він не писав, інформує ZN.ua .

У дописі на своїй сторінці в Facebook Дейнега наголосив, що планує закінчити ті процеси, які розпочав у Міноборони: "Я знаю що певна кількість людей у цій країні хоче, щоб це сталось. Бо за ці пів року я стою кісткою в горлі цілому клубку дуже різних інтересів. Мені не раз погрожували, що мене знімуть, якщо не стану договороздатнішим. Але я не планую ставати і йти на компроміси із совістю".

Він пояснив, що спершу хоче поговорити з новим міністром. І лише після того, коли вони домовляться чи не домовляться про спільну стратегію, Дейнега розповість про свої плани.

"Хочу завершити почате в Міноборони. Завершити капітальний, а не ямковий ремонт, і глибоку модернізацію оборонного ІТ сектору. Є ті, кому це не вигідно. Є багато гравців, яким геть не вигідно сильне МО під час війни. Для когось зняття мене з посади стане спасінням від звільнення, для когось – надією відпетляти від значно серйозніших юридичних наслідків, для когось – можливістю ослабити одне з ключових відомств в державі на свою користь", - додав Дейнега.

Нагадаємо, 5 вересня ВРУ звільнила з посади міністра оборони Олексія Резнікова. За призначення його наступника Рустема Умєрова Рада наступного дня віддала 338 голосів.