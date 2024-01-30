У РФ не знають, якою зброєю збили Іл-76 над Білгородом

Російський військовий транспортний літак Іл-76 був збитий у Білгородській області українською ракетою, яка пошкодила двигуни літака. Яка саме це була ракета, в Росії не знають, заявляють російські державні ЗМІ з посиланням на джерела в екстрених службах, інформує ZN.ua .

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Згідно з повідомленням, до повної втрати управління літаком Іл-76 у Білгородській області призвело «попадання вражаючих елементів української ракети».

Вранці російські ЗМІ повідомили, що «дані чорних ящиків підтверджують те, що Іл-76 був збитий». У правоохоронних органах РФ виключають інші версії, але "аналіз чорних ящиків продовжуються".

Чорні ящики збитого літака Іл-76 доставили до спецлабораторії на експертизу ще 26 січня.

Зранку 30 січня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що російська сторона з'ясовує, якою зброєю Київ збив Іл-76 у небі над Білгородською областю.

Нагадаємо, вранці 24 січня у Білгородській області впав літак ВКС Росії Іл-76 (RA-78830). Імовірний напрямок руху - "Білгород-Осколець", що свідчить про те, що борт віддалявся від кордону з Україною.