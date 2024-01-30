У РФ не знають, якою зброєю збили Іл-76 над Білгородом

Російський військовий транспортний літак Іл-76 був збитий у Білгородській області українською ракетою, яка пошкодила двигуни літака. Яка саме це була ракета, в Росії не знають, заявляють російські державні ЗМІ з посиланням на джерела в екстрених службах, інформує ZN.ua.

У РФ не знають, якою зброєю збили Іл-76 над Білгородом
© EPA-EFE/MAXIM SHIPENKOV

Згідно з повідомленням, до повної втрати управління літаком Іл-76 у Білгородській області призвело «попадання вражаючих елементів української ракети».

Вранці російські ЗМІ повідомили, що «дані чорних ящиків підтверджують те, що Іл-76 був збитий». У правоохоронних органах РФ виключають інші версії, але "аналіз чорних ящиків продовжуються".

Чорні ящики збитого літака Іл-76 доставили до спецлабораторії на експертизу ще 26 січня.

Зранку 30 січня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що російська сторона з'ясовує, якою зброєю Київ збив Іл-76 у небі над Білгородською областю.

Нагадаємо, вранці 24 січня у Білгородській області впав літак ВКС Росії Іл-76 (RA-78830). Імовірний напрямок руху - "Білгород-Осколець", що свідчить про те, що борт віддалявся від кордону з Україною.


Ірина Знась, ZN.ua





Интересные новости
Прем'єр Словаччини забажав закрити Антикорупційну прокуратуру: люди вийшли на вулиціПрем'єр Словаччини забажав закрити Антикорупційну прокуратуру: люди вийшли на вулиці
П’ятеро лідерів Європейського Союзу закликали збільшити підтримку України – FTП’ятеро лідерів Європейського Союзу закликали збільшити підтримку України – FT
У Києві затримали агента ФСБ: шпигував за Третьою штурмовою і хотів влаштуватися на оборонний заводУ Києві затримали агента ФСБ: шпигував за Третьою штурмовою і хотів влаштуватися на оборонний завод
Трамп звинуватив Байдена в атаці Ірану на американську базу: "Ми стоїмо на порозі Третьої світової війни"Трамп звинуватив Байдена в атаці Ірану на американську базу: "Ми стоїмо на порозі Третьої світової війни"
СБУ встановила особи чотирьох російських військових, які під час окупації Київщини виводили цивільних на розстрілСБУ встановила особи чотирьох російських військових, які під час окупації Київщини виводили цивільних на розстріл
Блок рекламы


Похожие новости
Росіяни збили ATACMS, яких не було - ISWРосіяни збили ATACMS, яких не було - ISW
Кулеба: Путін не та людина, з якою можна серйозно про щось домовлятисяКулеба: Путін не та людина, з якою можна серйозно про щось домовлятися
У США знають про плани Кім Чен Ина надавати зброю РосіїУ США знають про плани Кім Чен Ина надавати зброю Росії
Росія не зможе знищити ядерною зброєю усю Україну — РезніковРосія не зможе знищити ядерною зброєю усю Україну — Резніков
У ГУР показали псковські Іл-76 одразу після влучання. Їх атакували з території РосіїУ ГУР показали псковські Іл-76 одразу після влучання. Їх атакували з території Росії
Українська розвідка підтвердила знищення чотирьох Іл-76 у ПсковіУкраїнська розвідка підтвердила знищення чотирьох Іл-76 у Пскові
ЗСУ збили із ПЗРК російський гелікоптер Ка-52ЗСУ збили із ПЗРК російський гелікоптер Ка-52
Законодавці ЄС розбили надії Туреччини на відновлення переговорів про вступ до блокуЗаконодавці ЄС розбили надії Туреччини на відновлення переговорів про вступ до блоку
У Німеччині нічого не знають про знищення Leopard'а — ЗМІУ Німеччині нічого не знають про знищення Leopard'а — ЗМІ
Морська піхота та флот США обрали ракети Tomahawk зброєю майбутньогоМорська піхота та флот США обрали ракети Tomahawk зброєю майбутнього
Последние новости
Подгружаем последние новости