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2023-08-30
Українська розвідка підтвердила знищення чотирьох Іл-76 у Пскові
Ці літаки використовують для транспортування особового складу окупантів та їхньої техніки.
Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов підвердив інформацію що внаслідок атаки БПЛА аеропорту у російському Пскові знищено чотири російські літаки Іл-76, інформує
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Підтверджуємо знищення ворожих транспортних літаків Іл-76, чотири одиниці. Знищені — це означає, що завдані ураження не дозволяють відновити цей літак і повернути його до лав і виконання завдань", - розповів Юсов у коментарі
За його словами, їх використовують для транспортування особового складу окупантів та їхньої техніки.
Він також повідомив про пошкодження ще кількох одиниць російських літаків.
Анна Конюченко, ZN.ua