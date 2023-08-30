Українська розвідка підтвердила знищення чотирьох Іл-76 у Пскові

Ці літаки використовують для транспортування особового складу окупантів та їхньої техніки.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов підвердив інформацію що внаслідок атаки БПЛА аеропорту у російському Пскові знищено чотири російські літаки Іл-76, інформує ZN.ua .

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Підтверджуємо знищення ворожих транспортних літаків Іл-76, чотири одиниці. Знищені — це означає, що завдані ураження не дозволяють відновити цей літак і повернути його до лав і виконання завдань", - розповів Юсов у коментарі "Громадському".

За його словами, їх використовують для транспортування особового складу окупантів та їхньої техніки.

Він також повідомив про пошкодження ще кількох одиниць російських літаків.