ЗСУ збили із ПЗРК російський гелікоптер Ка-52

Його збили морпіхи із 38 окремої бригади морської піхоти.

Українські захисники вранці у вівторок, 25 липня, збили російський гелікоптер Ка-52, інформує 38 окрема бригада морської піхоти в Facebook.

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"Сьогодні о 7:43 розрахунком ПЗРК нашої бригади був знищений ворожий Ка-52. Слава морській піхоті України!", - йдеться в повідомленні, інформує ZN.ua .

Раніше протитанкісти 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського в День зенітних ракетних військ збили ворожий гелікоптер Ка-52 "Алігатор".

Російські танкові пастки, мінні поля і багатошарові укріплення - це лише частина перешкод на шляху українського контрнаступу. Ще один грізний ворог проявив себе в небі - це російський ударний гелікоптер Ка-52 "Алігатор", пише Financial Times.

В одному з перших боїв під Оріховом у Запорізькій області українська піхотна рота заїхала на мінне поле і потрапила під обстріл "Алігаторів", втративши кілька БМП Bradley і танк Leopard 2.