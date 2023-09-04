Росія не зможе знищити ядерною зброєю усю Україну — Резніков

Ба більше, до ядерного потенціалу агресора є питання.

Міністр оборони Олексій Резніков впевнений, що РФ не зможе знищити ядерною зброєю усю Україну.Під час інтерв'ю "Укрінформу" він пояснив це тим, що у нашої держави велика площа, інформує ZN.ua.

Росія не зможе знищити ядерною зброєю усю Україну — Резніков
© Олексій Рєзніков/facebook

Ба більше, до ядерного арсеналу РФ є питання. Міністр нагадав, що останні випробування проводилися у 1998 році у Казахстані.

"Жодна ядерна бомба не впорається з опором українців. Дивіться, ті злочини, які вони скоїли на сході України та на півдні, де переважно жило російськомовне населення — Харківщина, Волноваха, Маріуполь, там більшість людей говорили російською, ми ж вами це знаємо, вони їх ненавидять, вони борються, хлопці воюють", — сказав Резніков.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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