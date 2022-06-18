Запад не хочет окончательного поражения РоSSии, они хотят мира путем переговоров — Арестович

Советник главы Офиса президента считает, что именно поэтому партнеры не предоставляют Украине наступательное оружие, информирует ZN.ua.

Запад не хочет окончательного поражения РоSSии, они хотят мира путем переговоров — Арестович
© Офис президента

Западные страны не хотят окончательного поражения РоSSии в войне против Украины и пытаются вынудить Кремль идти на мирные переговоры. Но это неудачная идея, которая не будет иметь успеха. Такое заявление сделал советник главы ОП Алексей Арестович в эфире "Фейгин LIVE".

По мнению представителя украинской власти, именно из-за нежелания окончательного разгрома РоSSии Запад отказывается или, по крайней мере, существенно замедляет передачу ВСУ необходимого оружия.

«Понятно, о чем идет речь. Они не хотят окончательного поражения РФ. Они хотят принудить РоSSию к переговорам, чтобы заключить мир. Но такой путь не принесет успеха. Мы говорим об освобождении Украиной всей территории военным путем, или, по крайней мере, к линии границы, которая была по состоянию на 24 февраля. Просто по одной простой причине. Рано или поздно наступит перелом – русские войска начнут отходить из Украины сами, как отходили из Киевской, Сумской и Черниговской областей. Поймут бесперспективность ситуации и начнут отходить», – сказал Арестович.

Представитель Офиса президента отметил, что именно из-за такого видения Запад не предоставляет Украине наступательное оружие, которое может кардинально изменить ход событий на поле боя.


Александр Кричковский, ZN.ua





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