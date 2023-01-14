Борис Джонсон планує завітати до Володимира Зеленського

Майбутні відвідини колишім прем'єром української столиці змушують прихильників Сунака напружитись, інформує ZN.ua.

Борис Джонсон планує завітати до Володимира Зеленського
© Офіс президента

Борис Джонсон планує поїздку в Україну. Про це повідомляє The Guardian. Разом із тим, намір колишнього прем’єра відвідати президента Володимира Зеленського викликав занепокоєння високопоставлених консерваторів, що поїздка може підірвати авторитет чинного прем’єра Ріші Сунака.

Джонсон оголосив друзям, що має намір поїхати до Києва найближчими місяцями, аби продемонструвати свою публічну підтримку Україні в її боротьбі з російським агресором.

Українські джерела також повідомили, що Джонсон має намір приїхати до Києва, однак конкретної інформації щодо дати поїздки поки немає.

Під час перебування на посаді Джонсон неодноразово заявляв, що він є прихильником Зеленського, спонукаючи міжнародних союзників надавати більшу підтримку в перші дні повномасштабної війни. Велика Британія надала Україні значну економічну, гуманітарну та військову допомогу, і пообіцяла у 2023 році допомогу на рівні щонайменше 2,3 мільярда фунтів стерлінгів.

На Даунінг-стріт заявили, що не знали про заплановану поїздку, хоча інсайдери в уряді стверджують, що там спокійно ставляться до того, що попередник Сунака представляє Великобританію таким чином. Прес-секретар Джонсона відмовився від коментарів.

Джонсон, як колишній прем'єр-міністр, під час поїздки матиме оплачувануплатниками податків охорону , як і під час будь-яких закордонних поїздок. Очікується, що безпеку під час візиту забезпечуватимуть українці: так само, як вони роблять під час візитів всіх іноземних високопоставлених гостей.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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