"Ми не визнаємо квазі-референдум 2014 року" - Легіон "Свобода РоSSии" звернувся до кримчан

Легіон закликав повернути Україні те, що їй належить по праву.

Легіон "Свобода РоSSии" звернувся із закликом про допомогу до жителів окупованого Криму. У своєму Telegram-каналі ЛСР закликав повернути Україні те, що її по праву, інформує ZN.ua .

"Ми не визнаємо квазіреферендум 2014 року та злочинну інтервенцію військ РФ на півострів. Легіон вважає справою обов'язку повернути Україні те, що її по праву, щоб мати можливість із чистою совістю будувати нову Росію. Ми потребуємо вашої підтримки, щоб наблизитись до нашої спільної перемоги", - йдеться у повідомлені РСЛ.