Лукашенко шкодує, що разом із Путіним не добив Україну в 2014

Це він назвав «єдиною помилкою» Росії і Білорусі.

Білоруський диктатор Аляксандр Лукашенко заявив, що «єдиною помилкою» Росії і Білорусі є те, що вони з Путіним не «вирішили питання України в 2014-2015 роках», пише POLITICO, інформує ZN.ua .

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У 2014 році Росія незаконно вторглася в Крим і анексувала його, а підтримувані Кремлем бойовики захопили територію на сході України.

«Єдина помилка, яку ми зробили, напевно, це те, що ми не вирішили це питання в 2014-2015 роках, коли в України не було армії. Ми хотіли це вирішити мирним шляхом. Вони, однак, використали цей час для розвитку боєздатних збройних сил», — заявив політик.

Коментарі Лукашенка, які були зроблені в четвер під час зустрічі з керівниками силових відомств Співдружності Незалежних Держав, що складається з колишніх радянських країн, свідчать про те, що Лукашенко повністю прийняв своє перетворення на маріонетку президента Росії Володимира Путіна.

Стосунки із Путіним у Лукашенко упродовж майже трьох десятиліть його перебування при владі були різними.

Але після того, як Кремль допоміг йому придушити масові вуличні протести після фальсифікованих президентських виборів у 2020 році, білоруський диктатор пішов ва-банк і поставив на Путіна. У 2022 році він допоміг Москві розпочати повномасштабне вторгнення в Україну та погодився розмістити російську ядерну зброю на території своєї країни.

Згідно з цитатами виступу Лукашенка в Мінську, він заявив: «Ми бачили, що це буде», маючи на увазі російське вторгнення. Він заявив, що якби війна не почалася минулого року, «вона б почалася завтра, але в гірших умовах для Росії та Білорусі».

Нещодавно повідомлялось, що Аляксандр Лукашенко перебуває у критичному стані.

Хвороба чи навіть смерть самопроголошеного лідера Білорусі Аляксандра Лукашенка не спровокує кризу в країні та зміни влади, оскільки все вище керівництво держави є лояльним і до президента Росії Владіміра Путіна, пише у своєму матеріалі «Чого злякався Лукашенко» Володимир Кравченко.