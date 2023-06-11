Росія утилізовує судна ВМС України, які були захоплені в 2014 році

Вони знаходяться на території одного з підприємтсв у Інкермані

Росія почала незаконну утилізацію захоплених у Севастополі і Донузлаві кораблів ВМС України, що після 2014 року перебували на території тимчасово окупованої АР Крим. Про це повідомляють у соціальних мережах, інформує ZN.ua.

Росія утилізовує судна ВМС України, які були захоплені в 2014 році
Фото з соціальних мереж

Шість захоплених суден ВМС України знаходяться на території утилізаційного підприємтсва в Інкермані. Там можна побачити ракетний катер “Придніпров’я” проєкту 12411Т, артилерійський катер “Херсон”, морський тральщик “Чернігів” проєкту 266М, морський тральщик “Черкаси” проєкту 266М.

Також ліворуч від плавучого крану на фото пришвартоване судно-нафтозбирач ВМС України U 954. Загалом у Криму на початок 2022 року залишалися 19 колишніх кораблів, катерів і суден ВМС України, подальша доля ще 11 одиниць невідома.

Відомо, що Чорноморський флот РФ зараз використовує великий десантний корабель “Костянтин Ольшанський” проєкту 775 та буксир “Кременець” проєкту 714, які були захоплені в українських військових у 2014-му році.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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