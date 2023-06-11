Росія утилізовує судна ВМС України, які були захоплені в 2014 році

Вони знаходяться на території одного з підприємтсв у Інкермані

Росія почала незаконну утилізацію захоплених у Севастополі і Донузлаві кораблів ВМС України, що після 2014 року перебували на території тимчасово окупованої АР Крим. Про це повідомляють у соціальних мережах , інформує ZN.ua .

Фото з соціальних мереж

Шість захоплених суден ВМС України знаходяться на території утилізаційного підприємтсва в Інкермані. Там можна побачити ракетний катер “Придніпров’я” проєкту 12411Т, артилерійський катер “Херсон”, морський тральщик “Чернігів” проєкту 266М, морський тральщик “Черкаси” проєкту 266М.

Також ліворуч від плавучого крану на фото пришвартоване судно-нафтозбирач ВМС України U 954. Загалом у Криму на початок 2022 року залишалися 19 колишніх кораблів, катерів і суден ВМС України, подальша доля ще 11 одиниць невідома.