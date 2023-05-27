"Ми ніколи вас не вибачимо": Данілов звернувся до росіян

Він зауважив, що загарбники можуть прихопити з собою лише ту українську землю, яка застрягне "на підошвах їх армійського чобота".
© Василь Артюшенко, ZN.UA

Секретар РНБО Олексій Данілов звернувся до росіян, запевнивши їх, що Сили оборони продовжать нищити ворога, поки не виженуть останнього зі своєї землі. Він також пообіцяв, що всі воєнні злочинці понесуть покарання, інформує ZN.ua.

"Знищуємо рашистську гадину! Вдень і вночі! Солдат і техніку! Автоматом чи "Коктейлем "Спротив"! Словом чи ділом! Ми не дамо вам спокою жодної секунди! Будемо знаходити вас, де б ви не були, чекати в засідці або атакувати ваші колони, - пише Данілов у своєму мікроблозі у Twitter. - І ми знайдемо і покараємо всіх, хто віддавав накази вбивати нас, українців, - наших воїнів, жінок і дітей! Хто стріляв по мирних містах і селах! Хто розстрілював "швидкі" і пожежні машини! Ми ніколи вас не вибачимо! Ми будемо вас гнати, допоки останній вонючий московський окупант своїм ходом або в целофановому пакеті не залишить українську землю".

Він зауважив, що росіяни можуть прихопити з собою лише ту українську землю, яка застрягне "на підошвах їх армійських чобіт", в яких окупантів хоронитимуть.

"Ми вам це обіцяємо! Наша земля, наша історія і наш вибір!", - додав секретар РНБО.

Знищуємо рашистську гадину!
Вдень і вночі!
Солдат і техніку!
Автоматом чи «Коктейлем «Спротив»! Словом чи ділом!
Ми не дамо вам спокою жодної секунди!
Будемо знаходити вас, де б ви не були, чекати в засідці або атакувати ваші колони!
Ми будемо вас вбивати і гнати з нашої…

— Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) May 27, 2023


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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