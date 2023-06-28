"Була доба штурмів, ми просунулися дуже глибоко": сержант 47 ОМБр звернувся до українців з окопу росіян

Він розповів, що інколи захисникам доводиться ночувати у траншеях окупантів - просто на їхніх трупах.

Сержант 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Валерій Маркус розповів про успіхи українських військових на півдні.Під час відеозвернення, яке він розмістив у своїх соцмережах, захисник повідомив, що Сили оборони мають новини з запорізького напрямку, де вже відбили у ворога деякі позиції, інформує ZN.ua.

Також він розповів про колосальні втрати, яких ЗСУ завдають російським окупантам: "У нас вчора була доба штурмів, ми просунулися дуже далеко, дуже глибоко. Пішки, тому дуже втомилися. Зараз відоси я знімаю з п*дарських окопів. Зараз (тут) гора трупів, слава Богу ще не смердять. Але ми з боями будемо просуватися далі углиб".

Та він пояснив, що ворог встиг вибудувати складну систему оборони, тож просування не буде легким. Маркус пояснив, що фортифікації росіян щільні та якісно побудовані.

Сержант також розповів, що українським захисникам інколи доводиться ночувати на відбитих у росіян позиціях.

"Траншейка вузенька і вся обсипана трупами п*дарів. Очевидно, намагалися якось спати - по черзі відпочивали. Ми у буквальному сенсі спали на трупах. Такого досвіду я ще не мав, чесно кажучи... безпосередньо спати на трупі", - розповів Маркус.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський припустив сценарій осінніх операцій для сьогоднішнього контрнаступу, нагадавши, що тоді спершу усім здавалося, що просування проходить повільно, проте ЗСУ неочікувано пішли вперед в якийсь момент. Втім слід розуміти, що щільне замінування 200 тисяч квадратних кілометрів території та постійні артобстріли - те, що сповільнює роботу захисників.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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