Перед 2014 роком Росія переманювала українських фахівців з розробки РЕБ – полковник ЗСУ

Однак корупція знищила значний потенціал російської галузі.

Росія має серйозну перевагу в засобах радіоелектронної боротьби, однак попри те, що росіяни заздалегідь готувались до повномасштабного вторгнення в Україну, корупція всередині їхньої армії знищила дуже великий потенціал російської РЕБ, вважає начальник Головного управління РЕБ та кібербезпеки Іван Павленко, інформує ZN.ua.

Перед 2014 роком Росія переманювала українських фахівців з розробки РЕБ – полковник ЗСУ
Росыйська система РЕБ
© Телеканал "Звезда"

В інтерв'ю «Українській правді» він зазначив, що росіяни зрозуміли роль військ РЕБ після війни в Грузії в 2008-му, коли втратили свої літаки та зв’язок, у тому числі завдяки українському комплексу РЕБ.

«Вони зробили висновок. За моєю інформацією, близько 2 млрд доларів вони витратили на РЕБ з 2008 по 2012 рік. У них є державна програма розвитку РЕБ. У них є війська РЕБ. До початку війни це було близько 18 тисяч чоловік, 5 бригад, близько 30-40 військових частин. … На щастя, корупція – це прекрасна штука, яка знищила дуже великий потенціал російської РЕБ. Зробили макет, гроші розікрали, щось зліпили, показали і з Богом», - розповів Павленко.

Він зазначив, що росіяни готувались до війни системно. В тому числі переманювали українських фахівців, які володіли даними про новітні з точки зору радіоелектроніки технології.

«В Україні є підприємство, яке виробляє засоби супутникової навігації, звідти виїхала велика кількість фахівців. Тоді ж не було розуміння, що буде війна. Просто їм пропонували набагато кращі умови в Росії. Сім'ї, робота, контракти – все це було гарантовано. І ці люди просто виїжджали, а потім почалася війна», - розповів він про події ще до 2014 року.

Попри все Павленко вважає, що по якості українська армія має краще обладнання, а розвиток нашої системи РЕБ відбувається дуже швидко.

«По-перше, у нас дуже велика кількість іноземного обладнання. По-друге, з початку війни все-таки менталітет змінився. Ставлення до РЕБ змінилося. Тепер весь світ знає таку станцію як "Буковель-AD". Її виробляє приватна компанія, і там немає корупції. Там бізнес. Чим якісніша станція, тим краще її будуть купувати», - додав він.


Ірина Знась, ZN.ua





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