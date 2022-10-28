Вже вмирає? У Мережі помітили незвичайну деталь на руках Путіна та королеви Єлизавети

На свою промову для Міжнародного дискусійного клубу "Валдай" голова Кремля Володимир Путін вийшов блідий, як смерть, і з "цікавим" кольором рук.

Про це пише "Апостроф", інформує Апостроф .

У Мережі помітили незвичайну схожість рук вже покійної королеви Великобританії Єлизавети ІІ та ще живого російського диктатора Володимира Путіна.

Єлизавета II 6 вересня прийняла відставку прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона і призначила нового главу уряду Ліз Трасс, потиснувши їй руку.

Вже 8 вересня монарх померла на 97 році життя.

При цьому руки Єлизавети були темно-фіолетового кольору, що є ознакою захворювання периферичних судин, тобто порушення кровообігу, через який кровоносні судини за межами серця та мозку звужуються, спазмуються або блокуються. Одним із факторів ризику є похилий вік.