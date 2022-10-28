Вже вмирає? У Мережі помітили незвичайну деталь на руках Путіна та королеви Єлизавети

На свою промову для Міжнародного дискусійного клубу "Валдай" голова Кремля Володимир Путін вийшов блідий, як смерть, і з "цікавим" кольором рук.

Про це пише "Апостроф", інформує Апостроф.

У Мережі помітили незвичайну схожість рук вже покійної королеви Великобританії Єлизавети ІІ та ще живого російського диктатора Володимира Путіна.

Єлизавета II 6 вересня прийняла відставку прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона і призначила нового главу уряду Ліз Трасс, потиснувши їй руку.

Вже 8 вересня монарх померла на 97 році життя.

При цьому руки Єлизавети були темно-фіолетового кольору, що є ознакою захворювання периферичних судин, тобто порушення кровообігу, через який кровоносні судини за межами серця та мозку звужуються, спазмуються або блокуються. Одним із факторів ризику є похилий вік.

Сьогодні у 70-річного президента РФ помітили такий же колір рук, як і у Єлизавети, що може бути ішемією, хворобою Рейно або ж ціанозом.


Олексій Руденко, Апостроф





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