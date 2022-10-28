Арестович відверто розповів Скрипці про те, що сталося: "Нас просто взяли за шкірку, і..."

Радник Офісу президента Олексій Арестович обговорив з музикантом і лідером гурту «Воплі Відоплясова» Олегом Скрипкою, як війна змінила українців і що буде далі.

Так, Арестович зізнався Скрипці, що був скептиком, пише Politeka.net.

«Ми не стали іншими, ми виявили те, що в нас є», - зазначив Арестович, додавши, що зміни накопичуються поступово, а реалізуються стрибкоподібно.

Українці, за його словами, реалізувалися і стали тими, ким вони є насправді.

«Я просто бачу в людях, з якими я мав справи до війни і дещо скіптично дивився, що ось воно - вийшло справжнє. Натура проступила. Натуральне світло. І ми стали такими, як є. І це, на диво, стало для нас найбільш адекватним у ситуації, в якій ми опинилися – бути собою. І найбільш адекватним для завдань, які взагалі перед світом стоять зараз», - пояснив Арестович свою думку Олегу Скрипці.

Саме це допомогає нам вести війну і нічого не боятися, в тому числі ядерного удару.

"От нас питають: як ви не боїтеся ядерного удару? Тю, а чого його боятися? Це той час, коли зріли, зріли і визріли. Нас за шкірку Господь втягнув в історію. Я до війни казав, що в нас три завдання – повернути народ історії, повернути державу державі і повернути державу народу. Томущо були вбиті всі три кліни... Нас не питали, ми ще не встигли домовитись, що ми робимо спочатку, нас просто взяли за шкірку і сказали: "Ви на п'єдесталі", - каже Арестович.

За словами радника Офісу президента, зараз Україна стоїть на п'єдесталі і весь світ на неї дивиться, задає питання: а що буде далі? З Росією, Східною Євпропою, взагалі з усім світом.

«І ми маємо почати відповідати рівню надскладних завдань, перед якими нас поставила історія. Чесно кажучи, я був скептиком, а тепер я дивлюся що відбувається і я вже не просто обережний оптиміст, я великий оптиміст», - зізнався Арестович Скрипці.

Радник Офісу президента України підкреслив, що, наносячи нові удари по Україні, росіяни шукають в наших очах страх, але не знаходять його. І не знайдуть ніколи.

«І от це означає остаточне перетворення», - акцентував Олексій Арестович.