«Народженим у депортації помирати теж у депортації?»: в Росії п'ятьох кримчан засудили до 13 років

Південний окружний військовий суд Росії 11 січня виніс вирок учасникам «другої Сімферопольської групи» Хізб ут-Тахрір Сервету Газієву, Джемілю Гафарову, Аліму Каримову, Сейрану Муртазі та Ерфану Османову, повідомила організація Крим_ SOS.

Кримських татар засудили до 13 років у колонії суворого режиму з першими двома роками у суворих умовах в'язниці. Також на всіх поширюється обмеження свободи пересування після звільнення терміном на 1 рік, а для Сервета Газієва та Аліма Карімова - 1 рік і 6 місяців.

Як зазначила заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, обвинуваченим у сфальсифікованій справі навіть не дали права на останнє слово в суді.

Водночас одини із учасників “процесу” прийшов на оголошення вироку суду у футболці із написом «Народженим у депортації помирати теж у депортації?».