«Народженим у депортації помирати теж у депортації?»: в Росії п'ятьох кримчан засудили до 13 років
Але навіть після “сроку” вони не зможуть повернутить додому, інформує
Південний окружний військовий суд Росії 11 січня виніс вирок учасникам «другої Сімферопольської групи» Хізб ут-Тахрір Сервету Газієву, Джемілю Гафарову, Аліму Каримову, Сейрану Муртазі та Ерфану Османову,
Кримських татар засудили до 13 років у колонії суворого режиму з першими двома роками у суворих умовах в'язниці. Також на всіх поширюється обмеження свободи пересування після звільнення терміном на 1 рік, а для Сервета Газієва та Аліма Карімова - 1 рік і 6 місяців.
Як
Водночас одини із учасників “процесу” прийшов на оголошення вироку суду у футболці із написом «Народженим у депортації помирати теж у депортації?».