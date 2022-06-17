Глава штаба обороны Великобритании Тони Радакин считает, что РФ уже стратегически проиграла войну против Украины, понеся большие потери и усилив НАТО, к которому хотят присоединиться Финляндия и Швеция, сообщает РоSSийская служба Би-би-си.

«Это страшная ошибка со стороны РФ . РоSSия никогда не возьмет под свой контроль Украину», – заявил Радакин.

Глава штаба обороны Британии прогнозирует, что президент РФ Владимир Путин может добиться тактических успехов в ближайшие недели, но для этого ему уже пришлось использовать около 25% мощности своей армии.

Столь высокой ценой глава Кремля смог оккупировать лишь крохотную часть территории, при этом около 50 тысяч роSSийских солдат погибли или получили ранения, добавил Радакин.

Глава штаба обороны Британии подчеркнул, что Лондон будет поддерживать Украину в долгосрочной перспективе.