Глава МЗС Кулеба назвав єдине питання, у якому не зміг виконати доручення Зеленського

Питання пов’язане з покаранням представників Росії за агресію проти України.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба не зміг виконати доручення президента Володимира Зеленського в питанні залучення партнерів до ідеї створення спеціального трибуналу для притягнення вищого керівництва РФ до відповідальності за війну проти нашої держави. Це стало єдини подібним випадком за час перебування Кулеби на посаді, розповів він сам під час 18-ї зустрічі Ялтинської європейської стратегії в Києві, передає " Європейська правда ", інформує ZN.ua .

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Кулеба пояснив, що спецтрибунал міг би створити прецедент для покарання російських лідерів – президента Владіміра Путіна, прем’єр-міністра Міхаіла Мішустіна, глави МЗС Сєргєя Лаврова. "Гібридний трибунал", який також розглядається, не зможе дати відповіді на те, як покарати цю трійку.

Український дипломат вважає, що "ті, хто виступає проти спецтрибуналу, роблять чітку заяву, що вважають злочини Росії в Україні менш важливим, аніж злочини, зроблені під час війни у Югославії".

За його словами, низка держав підтримують організацію спеціального трибуналу, однак "Велика Сімка" схиляється до ідеї "гібридного трибуналу".

"Нещодавно президент запитав мене, що було створено (для просування спецтрибуналу. – ред.), і я вперше на посаді міністра визнав, що не можу запропонувати рішення", – визнав Кулеба.

Водночас, міністр досі є прихильником саме ідеї створення спецтрибуналу. Він також додав: "Якщо закон не відповідає меті досягнення справедливості, то треба міняти законодавство. І тоді справедливість стане можливою".