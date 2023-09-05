Путін веде цинічну гру, використовуючи зернову угоду – глава МЗС Німеччини

Бербок також заявила про важливість зусиль Ердогана.

Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок розкритикувала президента РФ Владіміра Путіна за дії, до яких він вдається у питанні експорту агропродукції з України, – за відмову від продовження "зернової угоди" та нові удари по портовій інфраструктурі нашої держави, повідомляє Bild , інформує ZN.ua .

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"Путін веде цинічну гру, використовуючи зернову угоду… Лише через Путіна вантажні судна знову не мають вільного проходу Чорним морем. Тим самим Росія посилює глобальний голод", – заявила Бербок після зустрічі з главою МЗС Румунії Лумініцею Одобеску в Берліні.

Водночас, вона назвала важливими зусилля президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана з відновлення Чорноморської зернової ініціативи. Останній у понеділок, 4 вересня, провів зустріч у російському місті Сочі з главою держави-агресора.