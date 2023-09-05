Путін веде цинічну гру, використовуючи зернову угоду – глава МЗС Німеччини

Бербок також заявила про важливість зусиль Ердогана.

Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок розкритикувала президента РФ Владіміра Путіна за дії, до яких він вдається у питанні експорту агропродукції з України, – за відмову від продовження "зернової угоди" та нові удари по портовій інфраструктурі нашої держави, повідомляє Bild, інформує ZN.ua.

Путін веде цинічну гру, використовуючи зернову угоду – глава МЗС Німеччини
© МЗС України

"Путін веде цинічну гру, використовуючи зернову угоду… Лише через Путіна вантажні судна знову не мають вільного проходу Чорним морем. Тим самим Росія посилює глобальний голод", – заявила Бербок після зустрічі з главою МЗС Румунії Лумініцею Одобеску в Берліні.

Водночас, вона назвала важливими зусилля президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана з відновлення Чорноморської зернової ініціативи. Останній у понеділок, 4 вересня, провів зустріч у російському місті Сочі з главою держави-агресора.


Максим Царук, ZN.ua





Интересные новости
Ми не можемо допустити перемоги Росії – президент Чехії ПавелМи не можемо допустити перемоги Росії – президент Чехії Павел
Бійці ДПСУ використовують автомати, які Іспанія визнала проблемними та списалаБійці ДПСУ використовують автомати, які Іспанія визнала проблемними та списала
У Пекіні глава британського МЗС закликав Китай допомогти зупинити ПутінаУ Пекіні глава британського МЗС закликав Китай допомогти зупинити Путіна
У Новій Каховці знищили штаб «Єдіной Росії»У Новій Каховці знищили штаб «Єдіной Росії»
Канада хоче навчати українських суддів і аудиторів у межах антикорупційних проєктів – посолКанада хоче навчати українських суддів і аудиторів у межах антикорупційних проєктів – посол
Блок рекламы


Похожие новости
"Відновлення сповільнилось" - глава МВФ про світову економіку та вплив війни Росії в Україні"Відновлення сповільнилось" - глава МВФ про світову економіку та вплив війни Росії в Україні
РосЗМІ повідомляють, що дрони хотіли атакувати резиденцію ПутінаРосЗМІ повідомляють, що дрони хотіли атакувати резиденцію Путіна
Бельгія відправить Україні викуплені в Німеччини ракети Sea Sparrow – ЗМІБельгія відправить Україні викуплені в Німеччини ракети Sea Sparrow – ЗМІ
Кім Чен Ин планує скоро зустрітися з Путіним для обговорення військової співпраці – NYTКім Чен Ин планує скоро зустрітися з Путіним для обговорення військової співпраці – NYT
У Пекіні глава британського МЗС закликав Китай допомогти зупинити ПутінаУ Пекіні глава британського МЗС закликав Китай допомогти зупинити Путіна
Ми повинні укласти угоду з росіянами про нову безпекову архітектуру і відмовити Україні у вступі до НАТО – ОрбанМи повинні укласти угоду з росіянами про нову безпекову архітектуру і відмовити Україні у вступі до НАТО – Орбан
«Боягузливий удар» – глава дипломатії ЄС про ракетний удар Росії по Чернігову«Боягузливий удар» – глава дипломатії ЄС про ракетний удар Росії по Чернігову
Ердоган збирається з візитом до Росії для обговорення зернового коридору з Путіном - ЗМІЕрдоган збирається з візитом до Росії для обговорення зернового коридору з Путіном - ЗМІ
Окупанти розпочали підготовчі дії для проведення осіннього призову на ТОТ — ЦНСОкупанти розпочали підготовчі дії для проведення осіннього призову на ТОТ — ЦНС
Боррель: Путін підживлює державні перевороти в Африці своєю брехливою пропагандоюБоррель: Путін підживлює державні перевороти в Африці своєю брехливою пропагандою
Последние новости
Подгружаем последние новости