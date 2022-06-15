НАТО: Украина должна получить большее вооружение, а РоSSия – проиграть войну

Этот вопрос обсудят сегодня на встрече "Рамштайн-3"

НАТО: Украина должна получить большее вооружение, а РоSSия – проиграть войну
© NATO

Украина должна получить больше тяжелого оружия от стран НАТО, чтобы противостоять вторжению РФ. Вопросы вооружения будут обсуждаться в формате Контактной группы «Рамштайн-3» уже сегодня, 15 июня. Об этом на пресс-конференции по итогам встречи лидеров семи стран НАТО заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, сообщает «Укринформ».

«Украина должна получить большее тяжелое вооружение. Союзники по НАТО и партнеры предоставили такое оружие и наращивают эти усилия. 15 июня состоится встреча в штаб-квартире НАТО в рамках Контактной группы по поддержке Украины. Это формат, основанный на базе "Рамштайн" несколько месяцев назад. Эта группа встречается регулярно для координации усилий союзников по НАТО и партнеров по предоставлению различных видов вооружения и военного оборудования, включая тяжелые вооружения для Украины», – сказал Столтенберг.


Юлия Лавришин, ZN.ua





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