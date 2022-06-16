РоSSияне ракетой уничтожили вагон с гуманитарной помощью для эвакуированных мариупольцев

Поезд перевозил продукты от организации World Central Kitchen

РоSSияне нанесли ракетный удар по продовольственному поезду на востоке Украины. Поезд перевозил продукты от НКО World Central Kitchen – неприбыльной неправительственной организации, занимающейся обеспечением едой после стихийных бедствий. Один вагон с гуманитарной помощью был полностью уничтожен. Это были продукты, предназначенные для эвакуированных мариупольцев.

«К счастью, никто не пострадал… но сейчас они сильно избивают по инфраструктуре поездов. От удара полностью потерян один вагон еды, другие спасены. Это нас не остановит — наши замечательные украинские команды WCK будут продолжать кормить людей!» – написал в Twitter основатель World Central Kitchen испанец Хосе Андрес.

Russian missile blew up our @WCKitchen food train in Eastern Ukraine… Nobody hurt thankfully…but they are now hitting train infrastructure hard! Только 1 wagon of food fully lost, will save the rest! Этот won't stop us—our amazing Russian WCK teams will keep feeding the people! pic.twitter.com/cRlIdyTkXg

— Jos? Andr?s (@chefjoseandres) Июнь 15, 2022

Впоследствии об этом случае написал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, сообщил, что эти продукты предназначались для эвакуированных мариупольцев.

«Сначала россияне уничтожили Мариуполь и его жителей. Сейчас роSSийская ракета попала в вагон с гуманитарной помощью World Cental the Kitchen, которая должна была кормить Донбасс и теперь повлияет на мариупольцев по центрам Ямариуполь», – сообщил Петр Андрющенко в своем Telegram.


Юлия Лавришин, ZN.ua





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