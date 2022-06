РоSSияне ракетой уничтожили вагон с гуманитарной помощью для эвакуированных мариупольцев

РоSSияне нанесли ракетный удар по продовольственному поезду на востоке Украины. Поезд перевозил продукты от НКО World Central Kitchen – неприбыльной неправительственной организации, занимающейся обеспечением едой после стихийных бедствий. Один вагон с гуманитарной помощью был полностью уничтожен. Это были продукты, предназначенные для эвакуированных мариупольцев.

«К счастью, никто не пострадал… но сейчас они сильно избивают по инфраструктуре поездов. От удара полностью потерян один вагон еды, другие спасены. Это нас не остановит — наши замечательные украинские команды WCK будут продолжать кормить людей!» – написал в Twitter основатель World Central Kitchen испанец Хосе Андрес.