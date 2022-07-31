Знищено потяг окупантів із 40 вагонами у складі: втрати агресора колосальні

Збройні сили знищили залізничний ешелон росіян, який прибув з окупованого Криму.

Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

Відомо, що в ніч із п'ятниці на суботу, Збройні сили України високоточним ударом HIMARS знищили залізничний ешелон, що віз з окупованого росіянами Криму військову техніку та боєприпаси на Херсонщину.

Знищено поїзд з понад 40 вагонами, що прибув на залізничну станцію Брилівка, що у Херсонській області. Попередньо, втрати живої сили ворога склали - близько 80 осіб загиблих та 200 поранених.

Про це також написав радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"За даними розвідки, загинули всі машиністи та інженери компанії "Російські залізниці, які здійснювали транспортування військового вантажу з Криму до Херсонської області", - зазначив Геращенко.