Знищено потяг окупантів із 40 вагонами у складі: втрати агресора колосальні
Збройні сили знищили залізничний ешелон росіян, який прибув з окупованого Криму.
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Відомо, що в ніч із п'ятниці на суботу, Збройні сили України високоточним ударом HIMARS знищили залізничний ешелон, що віз з окупованого росіянами Криму військову техніку та боєприпаси на Херсонщину.
Знищено поїзд з понад 40 вагонами, що прибув на залізничну станцію Брилівка, що у Херсонській області. Попередньо, втрати живої сили ворога склали - близько 80 осіб загиблих та 200 поранених.
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"За даними розвідки, загинули всі машиністи та інженери компанії "Російські залізниці, які здійснювали транспортування військового вантажу з Криму до Херсонської області", - зазначив Геращенко.