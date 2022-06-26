Вагони з боєприпасами з'їхали з колій: фото і деталі з місця подій в росії

У Псковській області росії 25 червня на перегоні Луневе-Порхів зійшов з рейок вантажний потяг.

За даними місцевих ЗМІ, у складі були вагони з вибуховими матеріалами.

Про це, як повідомляють російські медіа, заявили у прес-службі головного управління МНС росії у Псковській області.

Зазначається, що на швидкості 70 км/год у режимі вибігу спрацювали гальма і поїзд зупинився. Під час огляду локомотивною бригадою виявлено сходження 13 вагонів.

Водночас, за даними Telegram-каналу “Псковська губернія” у складі були вагони з вибуховими матеріалами, а місце аварії було оточене військовими, працювали ФСБ та мінери.