Силы специальных операций показали, как уничтожили понтонную переправу оккупантов в Луганской области — видео

Украинские Силы специальных операций заминировали и уничтожили понтонную переправу оккупантов в Луганской области. Об этом сообщила пресс-служба ССО.

«Мы не знаем, о чем думали оккупанты, когда прокладывали понтонный мост для форсирования реки в Луганской области. Ведь, вокруг того места – более чем достаточно нехороших знаков в виде сожженной роSSийской техники», - написали ССО.

Украинские защитники заминировали понтон и отправили в воздух очередную вражескую переправу.

«Мы не знаем, на что надеялся противник в тот момент, когда под его носом ночью воины ССО Украины миновали понтон. Но мы точно знаем, какие эмоции были у наших воинов, когда они отправили в воздух очередную вражескую переправу», - говорится в публикации.

Прессслужба ССО опубликовала видео уничтожения понтонной переправы оккупантов.