Сдерживание россии может производиться с помощью корабельного эмбарго, - Виктор Савинов

Сдерживание россии может производиться с помощью корабельного эмбарго, - Виктор Савинов

Философ и телепродюсер Виктор Савинов рассказал, как на экономику россии повлияет эмбарго поставки нефти морскими путями.

Об этом он рассказал в программе «Философия войны».

«Сдерживание россии может производиться с помощью корабельного эмбарго, когда 40% роSSийского экспорта составляют нефтепродукты. Многие люди считают, что нефть и нефтепродукты экспортируют по нефтепроводам, но это не так», - отметил Виктор Савинов.

Как отметил эксперт, нефть и нефтепродукты экспортируются в основном морскими танкерами, поэтому эмбарго на поставки нефти по морю существенно скажутся на роSSийской федерации.

«Если шиппинговое нефтяное эмбарго будет реализовано в полном объеме, то россии придётся каким-то непостижимым образом перебросить с европейского рынка 320 млн тонн нефти. Сделать это кораблями – не представляется возможным», - подчеркнул Виктор Савинов.

По словам эксперта, это может вызывать у россии кризис критического импорта: те деньги, которые россия получает от продажи нефти и нефтепродуктов, она не сможет вкладывать в свой импорт, а без импорта россия существовать не сможет.


user, politeka.net





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