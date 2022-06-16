НАТО хочет, чтобы Украина защищала их от россии: "В противном случае - это мировая война"

Йенс Столтенберг

Раскрыта роль НАТО в роSSийско-украинской войне.

Своими мыслями поделился военный эксперт Олег Жданов.

"Сегодня НАТО как политический союз не помогает Украине ничем и не вмешивается в ход этой войны. Помогают государства-партнеры вне рамок членства НАТО.

И именно потому, что мы способны на сегодня сдерживать эту военную машину рф, НАТО готово нас полностью перевооружить. Но поддерживать и помогать не напрямую, а через своих членов. Потому что в противном случае - это мировая война.

НАТО, саммит НАТО, Альянс

НАТО хочет, чтобы Украина защищала их от россии. Они за нашей спиной будут говорить тому самому Евросоюзу: "Видите, Украина по нашей помощи победила рф". И поэтому НАТО остается единственным гарантом безопасности европейского континента", - говорит Олег Жданов.

Напомним, что генсек Йенс Столтенберг заявил, что НАТО готовит план по переводу украинской армии с постсоветского вооружения на оружие Альянса.


Алексей Ионов, politeka.net





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