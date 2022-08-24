«Ви можете розраховувати на підтримку НАТО стільки, скільки потрібно" — Столтенберг

Голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер та генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг привітали українців із Днем Незалежності країни та заявили, що Україна може розраховувати у своїй боротьбі на НАТО стільки, скільки потрібно.

"Дорогі українці, дорогі друзі, ваш великий поет Тарас Шевченко писав: "Та не однаково мені, як Україну злії люде присплять, лукаві, і в огні її, окраденую, збудять... Ох, не однаково мені". Не однаково і для НАТО", - сказав він у відеозверненні.

Він додав, що віддає шану всім тим, хто загинув чи дістав поранення у війні, і всім українським чоловікам та жінкам, які борються за свою країну.

"Ви можете продовжувати розраховувати на підтримку НАТО - стільки, скільки потрібно", - зазначив він та наголосив, що Україна має перемогти й Україна переможе.

On #Ukraine ’s independence day I pay tribute to the brave Ukrainian women & men fighting for their freedom & their country. #NATO has supported Ukraine since its independence & you can continue to count on NATO for as long as it takes. Ukraine will prevail! pic.twitter.com/IYLN5sNH8m — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) August 24, 2022

У свою чергу голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер висловив захоплення майстерністю та мужністю українських військ.

«З Вашим стратегічним баченням та практичною тактичною майстерністю, Ви знову і знову переграєте вашого супротивника. … Ви боретеся за саму цивілізацію. Ваша сила та стійкість вразили світ. … Україна може перемогти у цій війні! І Україна буде переможцем у цій боротьбі! І Ви можете розраховувати на підтримку НАТО на кожному кроці цього шляху!», - заявив він.