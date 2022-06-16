"Очень боится путина": эксперт объяснил, почему Украина не может рассчитывать на помощь Германии

Олаф Шольц

Германия боится «злить» россию, поэтому не рискует существенно помогать Украине.

Об этом рассказал политолог Николай Давыдюк в комментарии «24 каналу». По его словам, сейчас Германия попросту прикрывается другими странами, пытаясь уйти от ответственности.

«Мешает то Швейцария, то Израиль. Потом дошло до того, что премьер-министр Испании Педро Санчес сказал: "Так нельзя себя вести со страной в войне. Обещать и ничего не делать". Германия предлагала Санчесу, что предложит оружие Украине, но Испания должна быть против», - рассказал эксперт.

Олаф Шольц

Он отметил, что после личного визита в Бородянку председатель испанского правительства Педро Санчес не намерен подыгрывать Германии в вопросе помощи Украине.

По словам Давидюка, нынешняя политика Германии объясняется банальным страхом.

«Германия не хочет победы Украины и очень боится путина. За последние 2 года у власти там 2 разные партии Меркель и Шольца. Хотя условно – это одна партия путина», - рассказал эксперт.

владимир путин

По его словам, Германия такими темпами решится передать Украине вооружение не раньше, чем после завершения войны.

В то же время эксперт подчеркнул, что простые жители Германии поддерживают Украину. Проблема кроется в элитах, которые научились пользоваться газовыми бюджетами.


Дарья Волкова, politeka.net





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