Украина с 1 июля вводит визовый режим с Россией

С 1 июля Украина устанавливает визовый режим с Россией . Соответствующее решение приняли в правительстве. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По словам главы Кабмина, решение было приняли с целью противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, территориальной целостности и суверенитета нашего государства. Отмечено, что данное поручение дал президент Украины Владимир Зеленский.

"Окончательно разрываем связи с Россией . РоSSияне не смогут попасть на Украину без получения визы. Решение вступает в силу с 1 июля этого года", – указал Шмыгаль.

Напомним, в феврале украинцы создали петицию о введении визового режима для граждан страны-агрессора. В мае она набрала необходимые 25 тысяч подписей. Глава государства отреагировал на просьбу украинцев направил премьер-министру письмо с просьбой обработать данный вопрос.

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