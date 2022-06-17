Украина с 1 июля вводит визовый режим с Россией

С 1 июля Украина устанавливает визовый режим с Россией. Соответствующее решение приняли в правительстве. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По словам главы Кабмина, решение было приняли с целью противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, территориальной целостности и суверенитета нашего государства. Отмечено, что данное поручение дал президент Украины Владимир Зеленский.

"Окончательно разрываем связи с Россией. РоSSияне не смогут попасть на Украину без получения визы. Решение вступает в силу с 1 июля этого года", – указал Шмыгаль.

Напомним, в феврале украинцы создали петицию о введении визового режима для граждан страны-агрессора. В мае она набрала необходимые 25 тысяч подписей. Глава государства отреагировал на просьбу украинцев направил премьер-министру письмо с просьбой обработать данный вопрос.

РоSSия совершила полномасштабное нападение на Украину утром 24 февраля. В нашей стране ввели военное положение, которое будет действовать до 23 августа. Наши сограждане надеются, что в этой дате боевые действия закончатся. Однако многие аналитики настроены пессимистично.

“Окончательно разрываем связь с Россией“: Украина с 1 июля вводит визовый режим со страной-агрессором

В стране ввели всеобщую мобилизацию. Тысячи мужчин и женщин отважно защищают родину от роSSийских оккупантов. Повестки разрешили вручать прямо на улицах, в частности и на блокпостах.

Многие эмоционально реагируют на получение повесток из военкомата. Психолог недавно рассказала, как подготовиться к отправке на фронт и боям против захватчиков.


Ловіцька Леся, Тудей





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