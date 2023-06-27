«Росія гірша за COVID-19, путінський режим – це рак» – постпред України у Радбезі ООН

Сергій Кислиця закликав міжнародну спільноту «обрати життя»

Постійний представник України в Раді Безпеки ООН Сергій Кислиця порівняв путінський режим з раком. Це відбулося на засіданні Радбезу, скликаному на вимогу США та Албанії щодо підриву Каховської ГЕС та через загрозу теракту на Запорізькій АЕС, інформує ZN.ua .

Кислиця виступив після представника Росії Васілія Нєбєнзі, що відкидав звинувачення у знищенні Каховської ГЕС російськими військами, а також відкидав звинувачення щодо ЗАЕС.

«Росія гірша за COVID-19, путінський режим – це рак. І світ не може бути здоровим, поки ці клітини продовжують поширюватися з путінського бункера та утворюють нові пухлини. Навіть у цій Раді. Його слід видалити, перш ніж він пошириться у вашій крові та вб’є вас. Вибір за вами, пані та панове. Обирайте життя», – сказав Кислиця, звертаючись до представників інших країн.

Нагадаємо, що перед засіданням Ради Безпеки ООН , п'ять країн, в тому числі Україна, звернулись до генсека ООН Антоніу Гутерреша із заявою провести розслідування військової співпраці Ірану та Росії – зокрема, щодо передачі дронів, у порушення резолюції РБ ООН 2231.

Рада Безпеки була скликана після того, як 22 червня президент України Володимир Зеленський заявив, посилаючись на дані Служби безпеки України, що Росія розглядає сценарій вчинення терористичного акту на Запорізькій атомній електростанції з викидом радіації.