Міноборони про події у Бєлгородській області: Вже всі розуміють, що режим Путіна потрібно змінювати

Та ця політична криза у РФ - не те, що виникло раптом, зазначає Маляр.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр прокоментувала рейд у Бєлгородській області, який розпочався вчора військовими з легіону "Свобода Росії" та Російського добровольчого корпусу. Під час ефіру на 1+1 вона назвала це передбачуваною внутрішньою політичною кризою країни-агресора, яка назрівала ще до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, інформує ZN.ua.

Міноборони про події у Бєлгородській області: Вже всі розуміють, що режим Путіна потрібно змінювати
© Легіон "Свобода Росії"/facebook

"Це патріоти Росії, наскільки ми розуміємо. Люди, які повстали фактично проти путінського режиму. Тому що те, що робить Путін з Російською Федерацією тим, що він з нами веде війну, викликає невдоволення в усіх свідомих росіян. І те, що для них ганебно зараз діставати свій паспорт, що вони соромляться показати у світі, що вони – громадяни Росії, рано чи пізно повинно було призвести саме до того, що зараз відбувається на Бєлгородщині", - зауважила Маляр.

Вона додала, що вже усі розуміють, що режим Путіна потрібно змінювати. Та критична частина російського суспільства для цього визріла лише зараз.

"Це не те, що виникло раптом. Це невдоволення поступово накопичувалось", - додала військова, назвавши це внутрішньоросійськими тенденціями, продиктованими бажанням громадян змінити політичний устрій країни та припинити криваву війну.

А людей, які організували цей рейд, не викрили, позаяк російська влада зараз приділяє уваги війні, а не ситуації всередині своєї країни.При цьому Маляр повторила, що Україна не має до цього інциденту жодного відношення, адже не нападає на інші держави, як це робить РФ.

Нагадаємо, вранці 22 травня у Грайворонському районі Бєлгородської області пролунали вибухи, після чого місцева влада повідомила про проникання ДРГ на територію РФ. Через деякий час у легіоні "Свобода Росії" та у Російському добровольчому корпусі заявили, що військові цих формувань "повністю звільнили" Козинку та вже увійшли у Грайворон.Як наслідок, місцева влада ввела в регіоні "режим контртерористичної операції".

Тим часом Україна відкидає свою причетність до подій у Бєлгородській області. У ГУР МО наголошують, що цей рейд проводять представники легіону та РДК, тобто виключно громадяни Росії.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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